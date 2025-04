Panorama.it - A Vinitaly, la Toscana in cerca di nuove opportunità

Leggi su Panorama.it

Il vino vive un momento in cui è al centro di un dibattito acceso, tra preoccupazioni per la salute, richieste di trasparenza sulle etichette, dazi geopolitici e l’evoluzione dei consumi, spinta anche dall’ascesa dei vini dealcolati. A dibattere e confrontarsi su questi temi sono attese a Verona circa 4.000 aziende e operatori dall’Italia e da oltre 140 Paesi del mondo per un totale di circa 30.000 buyer internazionali. Tra le delegazioni più numerose dei super operatori selezionati dall’area extra Ue, in pole position quelle da Usa e Canada, seguite da Cina, Regno Unito, Brasile, ma anche da India, Singapore, Giappone e Corea del Sud. Mentre per il continente europeo primeggiano Germania, Svizzera, Nord Europa e l’area balcanica.L’export italiano del vino ha chiuso un 2024 positivo, registrando 8,1 miliardi di euro e un +5% rispetto al 2023: il risultato arriva dopo la scia del passato effetto fisarmonica sugli acquisti del post Covid-19 e lo stesso effetto fisarmonica che hanno i magazzini per l’incertezza generata dai dazi.