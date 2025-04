Napoli Arenella | sospesa struttura ricettiva per 60 giorni

Napoli. il 14 marzo scorso la Polizia era intervenuta per la presenza di due telecamere occultate in bagno e nella camera da lettoIl Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 60 giorni dell'attività di locazione turistica pura nei confronti di una struttura ricettiva in zona Arenella.In particolare, il 14 marzo scorso, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso la struttura in questione poiché una coppia aveva segnalato la presenza di due telecamere occultate nella stanza in cui era ospite.Giunti sul posto, i poliziotti avevano riscontrato la presenza delle 2 microcamere funzionanti sia nel bagno che nella camera da letto. In quella circostanza, gli operatori avevano denunciato il proprietario per diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

