Donnarumma ‘scartato’ | l’Inter ha già preso il nuovo portiere

Leggi su Sportface.it

Gianluigiscartato dal? Il club nerazzurro sembra aver fatto la propria scelta per la porta azzurra del futuro!Futuro alper Gianluigi? Ildella Nazionale è in bilico e sembra che la prossima estate potrebbe lasciare il PSG. Il contratto attuale scadrà nel 2026 ma non si è ancora trovata un’intesa per il rinnovo. L’intenzione sua e dell’entourage è quella di andare avanti insieme ma con uncontratto che prevede un ingaggio al rialzo e non al ribasso come invece gli è stato offerto dalla dirigenza dei campioni di Francia. Lo stipendio percepito oggi, da circa 10 milioni di euro, è ritenuto troppo alto anche per i parigini.Con queste premessenon intende restare nella capitale francese anche perché c’è la questione ambientale di cui tener conto.