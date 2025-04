Lanazione.it - Firenze, ecco i nuovi vigili urbani: scatta per loro l’apprendistato in strada

, 4 aprile 2025 - Stanno svolgendo la formazione iagenti della polizia municipale di: si tratta di 25 donne e 68 uomini, i più giovani sono nati nel 2004 e i più 'anziani' hanno 32 anni. Questi 100 agenti, si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, si aggiungono agli altrettanti colleghi che sono entrati nel corpo a novembre e che sono stati protagonisti della cerimonia del giuramento del 20 gennaio scorso allo stadio Ridolfi. Al termine di questo periodo di 'apprendistato' i 100 neoassunti saranno impiegati per potenziare la polizia di prossimità nei quartieri. "Concretizziamo un impegno che avevamo preso con i cittadini - dichiara la sindaca Sara Funaro -. Più agenti della municipale significano sempre maggiori servizi a tutela della nostra comunità. In questo modo possiamo dare realmente sostanza a quel concetto di prossimità a cui teniamo moltissimo e che significa ascoltare i bisogni dei cittadini e andareincontro.