Il prete indagato per l’omicidio stradale di Fabiana Chiarappa | Non mi sono accorto di nulla Il colpo sotto l’auto e l’ipotesi di un’altra auto

accorto di nulla ma di aver sentito comunque un colpo don Nicola D’Onghia, il prete indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nell’inchiesta sulla morte di Fabiana Chiarappa. La 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista a Capurso, in provincia di Bari, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi a Putignano.La versione della difesa del prete La ragazza percorreva quella strada in scooter. Ma secondo la versione difensiva del sacerdote, assistito da Federico Straziota e Vita Mansueto, non ci sarebbe stato impatto con la moto, che sarebbe avvenuto quindi prima del passaggio del prete. E non sarebbe certo che a travolgere la ragazza sia stata l’auto del parroco. Don Nicola D’Onghia dai carabinieriD’Onghia, 54 anni, parroco di Turi e docente della Facoltà Teologica pugliese, avrebbe scoperto della morte di Chiarappa dai giornali solo ieri 3 aprile. Leggi su Open.online Dice di non essersidima di aver sentito comunque undon Nicola D’Onghia, ilper omicidioe omissione di soccorso nell’inchiesta sulla morte di. La 32enne, soccorritrice del 118 e rugbista a Capurso, in provincia di Bari, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi a Putignano.La versione della difesa delLa ragazza percorreva quella strada in scooter. Ma secondo la versione difensiva del sacerdote, assistito da Federico Straziota e Vita Mansueto, non ci sarebbe stato impatto con la moto, che sarebbe avvenuto quindi prima del passaggio del. E non sarebbe certo che a travolgere la ragazza sia statadel parroco. Don Nicola D’Onghia dai carabinieriD’Onghia, 54 anni, parroco di Turi e docente della Facoltà Teologica pugliese, avrebbe scoperto della morte didai giornali solo ieri 3 aprile.

