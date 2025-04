Quotidiano.net - Da montatore video a vincitore di LOL 5: il cambio di vita di Federico Basso

Leggi su Quotidiano.net

Immagina di arrivare a 29 anni e mollare tutto - un contratto a tempo indeterminato, a Mediaset - per inseguire la tua passione. La grande scommessa l'ha vinta eccome, comico torinese frescodella quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori, il game show comico targato Prime. Dalla sala di montaggioa quella colorata di LOL,non ha trattenuto genuine lacrime di gioia dopo la vittoria finale. Tale successo, per lui, vale molto di più della vittoria di un semplice programma comico. Da Mediaset a LOL 5: chi è, 50 anni, è nato a Torino. Fino a pochi anni fa lavorava comea Mediaset, per il Tg4. Prima si era diplomato come perito elettronico, poi ildi rotta fino a passare 7 anni a realizzare i telegiornali di Rete 4.