Thesocialpost.it - “Testardamente unitari”: il Pd al corteo M5S, ma Conte non li ha invitati

“Quando un nostro alleato va in piazza, noi diamo ascolto, anche se le differenze sono tante”, ha detto Elly Schlein, annunciando la nuova missione del suo partito. E così, la segretaria che qualcuno definisce “indecisa a tutto” ha annunciato con orgoglio che una delegazione Dem parteciperà alla manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle.Peccato che Giuseppe, quando si parla di campo largo, ripeta come un mantra che col Pd non vuole allearsi. L’avvocato dei 5S in realtà ultimamente ha preso posizioni molto forti, e se già prima c’era una certa distanza fra le sue idee e quelle delle varie parti del Pd (perché il Pd è diviso in tante parti, in questo momento, che la pensano diversamente su tutto tranne che sulla necessità di spodestare la Meloni), ora quella distanza si è ampliata.