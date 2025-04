Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 18:40

Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulle autostradeFiumicino ancora traffico intenso danza del Tevere al ponte della Magliana in direzione Eur stessa situazione anche sul tratto Urbano della A24 con code a tratti del Portonaccio fiorentine In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna code a tratti tra Cassia e Salaria più avanti tra Bufalotta ai Prenestina incoronamento invece tra Casilina e Appia per un incidente avvenuto proprio in galleria Appia in esterna rimosso il precedente incidente tra laFiumicino Hi Pontina circone al momento ancora rallentata mentre per traffico intenso ancora auto in coda da Laurentina a Tuscolana per la stessa causa si rallenta anche sulla Pontina in direzione Latina tra via cutoli via Fossignano e sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona e Cecchina nei due sensi di marcia Idem anche sulla Statale Appia all'altezza di Albano Laziale e Genzano diun incidente invece la causa del su via Appia Vecchia tra la Statale Appia e lei non vi ho in entrambi i sensi di marcia da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della