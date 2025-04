Ed Sheeran ‘Azizam’ | 10 curiosità sul singolo e tutto quello che sappiamo sull’album ‘Play’

Leggi su Funweek.it

Edè tornato, e stavolta ci travolge con Azizam, primodel suo nuovo album, la cui uscita è da attendersi tra settembre e ottobre 2025. Dopo aver chiuso la saga matematica con ‘Subtract’ e aver pubblicato ‘Autumn Variations’, il cantautore britannico cambia marcia e si lancia in un progetto che si preannuncia gioioso, pieno di vita, nel segno del colore simbolo fucsia. Ma cosa rende Azizam così speciale? E cosadi? Ecco 10sule tutte le chicche sul disco che già non vediamo l’ora di ascoltare.1. Azizam: un titolo persiano che nasce per casoCover da Ufficio StampaPartiamo proprio dal titolo del brano: Azizam significa “amore mio” in persiano, e alle spalle ha una storia piuttosto curiosa. Durante una session in studio con il produttore svedese di origini persiane Ilya Salmanzadeh (già al fianco di Ariana Grande e Charli XCX), Ed stava lavorando su un riff ancora privo di titolo.