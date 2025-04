Centri estivi comunali domande online dal 7 aprile

aprile 2025 - domande online dalle 9 di lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18 aprile, per la partecipazione ai Centri estivi comunali 3-14 anni del Comune di Firenze. Durante questo periodo le famiglie interessate possono presentare domanda di partecipazione accedendo al link dedicato sul Portale Educazione del Comune di Firenze. “Quest’anno i Centri estivi comunali di Firenze avranno un quinto turno in più nel periodo tra fine agosto e settembre, quello delle settimane prima dell’inizio della scuola quando molti genitori riprendono il lavoro e possono avere problemi nell’organizzazione dei tempi familiari”, come ha spiegato l’assessora all’Educazione e alle Pari Opportunità Benedetta Albanese. I turni durano due settimane, prevedono la frequenza sia mattutina che pomeridiana, a fronte di una quota di iscrizione onnicomprensiva che include anche il pranzo e le gite programmate. Lanazione.it - Centri estivi comunali, domande online dal 7 aprile Leggi su Lanazione.it Firenze, 42025 -dalle 9 di lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18, per la partecipazione ai3-14 anni del Comune di Firenze. Durante questo periodo le famiglie interessate possono presentare domanda di partecipazione accedendo al link dedicato sul Portale Educazione del Comune di Firenze. “Quest’anno idi Firenze avranno un quinto turno in più nel periodo tra fine agosto e settembre, quello delle settimane prima dell’inizio della scuola quando molti genitori riprendono il lavoro e possono avere problemi nell’organizzazione dei tempi familiari”, come ha spiegato l’assessora all’Educazione e alle Pari Opportunità Benedetta Albanese. I turni durano due settimane, prevedono la frequenza sia mattutina che pomeridiana, a fronte di una quota di iscrizione onnicomprensiva che include anche il pranzo e le gite programmate.

Centri estivi comunali, domande online dal 7 aprile. Iscrizione centri estivi comunali 2025: tutto quello che c'è da sapere e le date da segnare. Centri estivi Firenze 2025, domande on line dal 7 aprile. Centri estivi, al via l’accreditamento per i gestori privati. Servizi estivi 2025, tutte le novità. Centri Estivi Comunali - Le magie dell'estate. Ne parlano su altre fonti

Centri estivi comunali, domande online dal 7 aprile - Firenze, 4 aprile 2025 - Domande online dalle 9 di lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18 aprile, per la partecipazione ai centri estivi comunali 3-14 anni del Comune di Firenze. Durante questo periodo l ... (msn.com)

Centri estivi Firenze 2025, domande on line dal 7 aprile - Domande online dalle 9 di lunedì 7 fino alle 12 di venerdì 18 aprile, per la partecipazione ai centri estivi comunali 3-14 anni del Comune di Firenze. Durante questo periodo le famiglie interessate ... (nove.firenze.it)

Iscrizione centri estivi comunali 2025: tutto quello che c'è da sapere e le date da segnare - Dai nidi d'infanzia alle scuole aperte, quindici giorni per inviare le domande. Attività anche per ragazzi con disabilità e contributi per le famiglie ... (bolognatoday.it)