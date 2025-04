Come sta Vittorio Sgarbi? Staff smentisce parole della figlia Evelina a La Volta Buona

Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per depressione e rifiuto di alimentarsi. La figlia Evelina Sgarbi a La Volta Buona ha dichiarato che le condizioni, al momento, sono stabili ma non va a trovarlo in ospedale da circa una settimana. Il motivo? "La situazione è molto pesante. Sfiderei chiunque ad affrontare questa situazione, non solo per Come sta mio padre, ma anche per tutto l'insieme che c'è intorno". Dichiarazioni che non sono affatto piaciute e l'ufficio stampa del critico d'arte ha voluto fare alcune precisazioni sulla vicenda. Nel programma di Caterina Balivo ha affermato anche: "Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma è così. Sono le persone che gli stanno intorno.

