Quotidiano.net - Perché Borsa Italiana oggi ha perso più degli altri listini. L’analista spiega il venerdì nero dei mercati

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 4 aprile 2025 – Ildelle Borse europee ha visto Milano protagonista del crollo più significativo: l’indice Ftse Mib di Piazza Affari è arrivato a cedere fino all'8%, chiudendo in calo dell'6,5 per cento. Si tratta di un tonfo di proporzioni eccezionali, paragonabile ai giorni più bui della finanza globale. Basti pensare che una flessione simile non si registrava dall’11 settembre 2001 - quando il listino milanese perse il 7,57% e ricorda da vicino gli shock del fallimento Lehman Brothers nel 2008, del referendum Brexit nel 2016 e, fortunatamente non ancora, del crollo verificatosi il 12 marzo 2020, quando il Ftse Mib aveva lasciato sul campo il 16,92 per cento. In poche ore sono stati polverizzati miliardi di euro di capitalizzazione deicontinentali, in scia a un’ondata di vendite che ha travolto tutti iglobali.