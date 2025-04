Settimana negativa per i mercati travolti dai dazi

Settimana di forti ribassi per i mercati finanziari dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato dazi che di base saranno del 10% e che per i paesi specifici (le cosiddette tariffe reciproche, anche la formula usata per il calcolo considera solo i deficit commerciali) variano dal 34% alla Cina, al 20% all'Unione Europea e al 24% al Giappone. Molti paesi colpiti hanno già annunciato un'imminente risposta attraverso l'imposizione di tariffe agli Stati Uniti. Alla luce del fatto che il Regno Unito sarà tra i Paesi meno colpiti (10%), il listino londinese ha parzialmente contenuto il passivo. La Cina ha risposto annunciando dazi aggiuntivi del 34% su tutti i beni importati dagli USA, a partire dal 10 aprile.Inflazione in calo in UE, ma si complica il percorso per la BCEL'indice PMI dei servizi nella Zona Euro, a marzo, si è rafforzato a 51 punti dai 50,4 della stima preliminare, risultando superiore ai 50,6 del mese precedente; inoltre, sono continuati a salire i prezzi alla produzione della Zona Euro: a febbraio il dato ha registrato un incremento dello 0,2% su base mensile, rispetto al +0,7% del mese precedente e al +0,3% stimato dagli analisti.

