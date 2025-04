Dazi Usa Powell | Incertezza elevata con rischi per inflazione e disoccupazione

Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha parlato in seguito all'introduzione dei Dazi da parte di Donald Trump e risposto indirettamente all'appello lanciato dal capo della Casa Bianca riguardo al taglio dei tassi di interesse. "Ci troviamo di fronte a una prospettiva altamente incerta con rischi elevati sia di maggiore disoccupazione che di maggiore inflazione. La nuova Amministrazione è in procinto di implementare cambiamenti politici sostanziali in quattro aree distinte: commercio, immigrazione, politica fiscale e regolamentazione. La nostra politica monetaria è ben posizionata per affrontare i rischi e le incertezze mentre acquisiamo una migliore comprensione dei cambiamenti politici e dei loro probabili effetti sull'economia", ha detto il numero uno della Banca centrale americana in un discorso preparato per un evento ad Arlington, in Virginia.

