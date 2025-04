Decreto sicurezza la conferenza stampa con Nordio e Piantedosi dopo il Cdm

Decreto legge in cui dovrebbe confluire il disegno di legge sicurezza con i correttivi sui punti su cui sono stati sollevati rilievi da parte del Quirinale. Il provvedimento, presentato dai ministeri di Interno, Giustizia e Difesa, comprende inoltre disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

