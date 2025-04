Anteprima24.it - Inaugurato ponte sull’Agnena, il Presidente della Provincia si scusa

Tempo di lettura: 2 minutiÈ statooggi a Cancello e Arnone, nel Casertano, il nuovosul Canale Agnena (al Km 3+310stradale 21 “Cancello Arnone – Cappella Reale”); presenti al taglio del nastro ildi Caserta Marcello De Rosa e i sindaci di Cancello ed Arnone e Francolise, Raffaele Ambrosca e Saturnino Di Benedetto.L’opera, del valore di oltre 600mila euro, è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è strategica per il miglioramentoviabilità esicurezza nell’area.Ilrafforza il collegamento tra l’Agro Aversano e il litorale domizio, rappresentando un nodo cruciale per la mobilità dell’intero comprensorio. Il vecchio manufatto, gravemente compromesso da dissesti statici, è stato demolito e ricostruito ex novo: 90 metri di lunghezza per 12 di larghezza.