Le vittime del nuovo codice della strada valanga di multe e patenti ritirate | ecco perché

codice di strada comincia a farsi sentire concretamente. Lo confermano questi dati davvero eloquenti E' operativo dallo scorso 14 dicembre, il nuovo codice della strada. Dopo un lungo iter parlamentare iniziato fin dall'insediamento di Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, la ratifica dei nuovi provvedimenti è andata a . L'articolo Le vittime del nuovo codice della strada, valanga di multe e patenti ritirate: ecco perché Temporeale Quotidiano.

