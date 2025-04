Lukaku ritrova il Bologna | il dato che esalta Conte e terrorizza Italiano

Leggi su Spazionapoli.it

Romeluile unsul belga fare Antoniore Vincenzo: di cosa si tratta Per la prima volta dal febbraio del 2023, Romeluincontra nuovamente il. Lo scorso anno, infatti, il belga ha saltato le due sfide con la Roma, sia per infortunio, che per squalifica. La gara d’andata di quest’anno invece, non l’ha disputata perché non era ancora un giocatore del Napoli. L’ultimo incrocio, quindi, è ancora in maglia Inter in un 1-0 al Dall’Ara firmato da Orsolini.Era la stagione dello scudetto dei partenopei, che anche grazie a quella sconfitta in Emilia, presero definitivamente il volo verso il titolo, lasciandosi alle spalle la squadra di Inzaghi. Un altro mondo, lunedì prossimoritroverà ilcon uno stato di forma completamente diverso e con la voglia di essere lui a strascinare il Napoli allo scudetto.