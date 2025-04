Bankitalia Forte incertezza per i dazi Pil +06% nel 2025

Unlimitednews.it - Bankitalia “Forte incertezza per i dazi, Pil +0,6% nel 2025”

ROMA (ITALPRESS) – La Banca d’Italia ha reso note le proiezioni macroeconomiche per il Paese nel triennio-27. Le proiezioni “sono realizzate in un contesto dicirca l’evoluzione delle politiche commerciali, divenuta particolarmente acuta dopo gli annunci di aumento deisulle importazioni degli Stati Uniti – sottolinea-. Il quadro previsivo include una prima e parziale valutazione degli effetti di questi annunci, che tiene conto dell’incremento deistatunitensi ma non considera l’eventualità di aumenti ritorsivi da parte delle altre economie; non sono considerati inoltre eventuali effetti derivanti dall’evoluzione dei mercati internazionali”.In questo scenario il PIL aumenta dello 0,6 per cento nel, dello 0,8 nel 2026 e dello 0,7 nel 2027.