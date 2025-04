Fantacalcio i consigli per Milan-Fiorentina

Fantacalcio, ecco la guida per la gara dei rossoneri da Fantacalcio.itLa 31a giornata di Serie A si avvicina e con essa anche un nuovo turno di Fantacalcio, atteso con grande interesse da tutti i fantallenatori. Uno dei match più intriganti del weekend sarà sicuramente Milan-Fiorentina, in programma sabato 5 aprile alle ore 20.45. Si preannuncia una sfida ricca di spunti sia dal punto di vista tattico che in ottica Fantacalcio.Ecco quindi la guida completa di Fantacalcio.it ai migliori consigli per Milan-Fiorentina, con indicazioni su chi schierare, chi evitare e quali potrebbero essere le sorprese del match.Ci sono alcuni giocatori su cui puntare con decisione. Rafael Leao è uno di questi: il portoghese è in un buon momento di forma e potrebbe rivelarsi decisivo con le sue accelerazioni. Dailymilan.it - Fantacalcio, i consigli per Milan-Fiorentina Leggi su Dailymilan.it , ecco la guida per la gara dei rossoneri da.itLa 31a giornata di Serie A si avvicina e con essa anche un nuovo turno di, atteso con grande interesse da tutti i fantallenatori. Uno dei match più intriganti del weekend sarà sicuramente, in programma sabato 5 aprile alle ore 20.45. Si preannuncia una sfida ricca di spunti sia dal punto di vista tattico che in ottica.Ecco quindi la guida completa di.it ai miglioriper, con indicazioni su chi schierare, chi evitare e quali potrebbero essere le sorprese del match.Ci sono alcuni giocatori su cui puntare con decisione. Rafael Leao è uno di questi: il portoghese è in un buon momento di forma e potrebbe rivelarsi decisivo con le sue accelerazioni.

