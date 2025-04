Mezzolombardo 19enne uccide il padre per difendere la madre

Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione: arrestato - Tragedia familiare nella notte a Mezzolombardo in Trentino dove un giovane di 19 anni, Bojan Panic, ha ucciso a coltellate il padre di 46 anni di ... (iltempo.it)

