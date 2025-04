I pesci e la pesca sono davvero a rischio per l’aumento dei cormorani in Italia?

cormorani sono grossi uccelli acquatici che si nutrono quasi esclusivamente di pesce. In Italia, dopo aver rischiato l'estinzione, sono da qualche anno in aumento e ciclicamente si torna a parlare del loro presunto impatto per la pesca invocato da pescatori e associazioni. Ma è davvero così? Leggi su Fanpage.it grossi uccelli acquatici che si nutrono quasi esclusivamente di pesce. In, dopo aver rischiato l'estinzione,da qualche anno in aumento e ciclicamente si torna a parlare del loro presunto impatto per lainvocato datori e associazioni. Ma ècosì?

