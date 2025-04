Ilfattoquotidiano.it - Dazi, la Fed lancia l’allarme su inflazione e disoccupazione: “Impatto più ampio del previsto”

Mentre le borse di tutto mondo – compresa Wall Street – collassano sotto il peso del decreto di Donald Trump sui, nessuna rassicurazione arriva dalla Federal Reserve. Il presidente Jerome Powell, intervenendo a un evento in Virginia, ha messo in guardia sull’effetto della guerra commerciale imposta: “È possibile che ipossano avere unpersistente sull’, piùdel”, ha dichiarato, sottolineando che l’aumento dei prezzi nei prossimi trimestri è una possibilità concreta. “Ci troviamo di fronte a prospettive molto incerte con rischi elevati dipiù alte. La nuova amministrazione sta attuando sostanziali cambi di politica in quattro aree distinte: il commercio, l’immigrazione, la politica di bilancio e la regolamentazione. La nostra politica monetaria è bene posizionata per affrontare i rischi e le incertezze mentre attendiamo di capire gli effetti di questi cambi sull’economia” ha dichiarato il numero uno della Fed.