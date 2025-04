Azione trasloca in Forza Italia la chiamata alle armi di Sorte | Lista Pezzotta si unisca a noi per riprenderci Bergamo

Bergamo. Azione trasloca in Forza Italia. Come? Con l'ingresso di Andrea Valentino, ex segretario cittadino del partito del Terzo Polo, e appartenente alla Lista Carnevali. Una campagna acquisti che continua, quella degli azzurri, dentro nell'alveo della politica del centro, con il chiaro obiettivo di allargare sempre di più la comunità di un partito che, sull'onda dell'impegno nazionale e regionale, continua a crescere e a raccogliere consensi, con la mission di essere protagonista anche e soprattutto a Bergamo. Una città targata Forza Italia, questo il significato delle parole del deputato e coordinatore regionale Alessandro Sorte che lancia l'appello anche e soprattutto all'area moderata del capoluogo, Lista Pezzotta in testa, per costruire insieme una piattaforma capace di strappare la città, al momento opportuno, al centrosinistra.

