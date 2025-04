Tvzap.it - “La pizza già la pagavano 21 euro…”. Bruno Vespa, caos a “5 minuti” sui dazi: smentito più volte in diretta

"5 minuti". Le recenti dichiarazioni di Bruno Vespa durante la sua trasmissione televisiva "5 minuti", in onda su Rai 1 prima di "Affari tuoi", hanno suscitato numerose reazioni e acceso un acceso dibattito. "5 minuti", Bruno Vespa parla dei dazi imposti da Trump. L'argomento centrale della puntata di ieri di "5 minuti", programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1, era l'introduzione di nuovi dazi doganali da parte del presidente americano Donald Trump, una mossa che potrebbe avere ripercussioni significative sul commercio internazionale. Vespa ha aperto il suo intervento minimizzando l'impatto delle misure, affermando con tono deciso che, in sostanza, per i consumatori italiani non ci sarebbe alcuna differenza concreta.