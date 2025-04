Empoli-Cagliari per il TAR Toscana via libera ai biglietti per i tifosi sardi

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Cagliari Calcio, annullando di fatto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la sfida di domenica contro l'Empoli. Una decisione che ribalta le restrizioni imposte dalle autorità e consente ai tifosi rossoblù di seguire la propria squadra anche in trasferta.La sentenza emessa dal TAR si basa sulla carenza di elementi concreti a giustificazione del provvedimento restrittivo. Secondo il tribunale, il divieto imposto dalle autorità non era sufficientemente motivato e mancava di prove specifiche sulla presunta pericolosità della trasferta.Nel dispositivo si legge che nel provvedimento impugnato non vengono indicati "elementi puntuali e probanti" riguardo a un concreto rischio di scontri tra le tifoserie.

