Effetto dazi a picco le Borse europee | Milano chiude in profondo rosso Pechino minaccia contro-dazi frana Wall Street

I dazi di Donald Trump continuano a martellare Piazza Affari: nella giornata di venerdì 4 aprile la Borsa di Milano è rimasta maglia nera europea perdendo il 6,53%, trascinata a fondo soprattutto da Leonardo (-12,7%) e Mps(-12,12%). Male tutte le piazze del Vecchio Continente: Londra e Francoforte hanno chiuso al -4,95%, Parigi al -4,26%. Una situazione che di giorno in giorno sembra aggravarsi a causa del «panic selling», cioè una massiccia vendita di azioni da parte degli investitori, che temono che il valore dei titoli precipiti o continui a precipitare. Questo, ovviamente, comporta la disponibilità di cedere le azioni a un prezzo inferiore rispetto al loro valore, scatenando una spirale di perdite che si sommano a perdite. E che, alla fine, trascinano la Borsa verso un profondo rosso.

