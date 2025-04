Thesocialpost.it - Papa Francesco migliora ancora: sorpresa in vista per l’Angelus?

Prosegue con cauto ottimismo il recupero dialle prese con una delicata convalescenza. Dagli aggiornamenti più recenti trapela che ci sono stati “ulteriori lievimenti”, sia nella capacità di esprimersi, nella mobilità che nei valori ematici. L’infezione polmonare non èdel tutto superata, ma “gli indicatori infettivi stannondo”, fanno sapere fonti vicine al Vaticano.Bergoglio continua a seguire con attenzione la vita della Chiesa e, anche se al momento appare prematuro parlare della sua presenza fisica alle celebrazioni pasquali, si valuta un possibile collegamento video per l’Angelus del 6 aprile, giornata significativa perché coincide con il Giubileo degli ammalati e del personale sanitario. Oltre al tradizionale messaggio, si ipotizza quindi una formula diversa dal solo testo letto da un collaboratore, come accaduto nelle ultime domeniche.