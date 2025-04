L’acquisto di un seggio alla Corte Suprema del Wisconsin | troppo caro persino per Musk

Wisconsin”. Dopo gli applausi Susan Crawford ha ripreso con “E abbiamo vinto”. La Crawford, come abbiamo scritto in queste pagine in precedenza, era candidata al seggio per la Corte Suprema del “Badger State” (Stato del tasso). . Periodicodaily.com - L’acquisto di un seggio alla Corte Suprema del Wisconsin: troppo caro persino per Musk Leggi su Periodicodaily.com “Da bambina non avrei mai immaginato che avrei dovuto affrontare l’uomo più ricco al mondo per la giustizia nel”. Dopo gli applausi Susan Crawford ha ripreso con “E abbiamo vinto”. La Crawford, come abbiamo scritto in queste pagine in precedenza, era candidata alper ladel “Badger State” (Stato del tasso). .

Usa, in Wisconsin prima sconfitta elettorale per l'asse Trump-Musk. L’acquisto di un seggio alla Corte Suprema del Wisconsin: troppo caro persino per Musk. Ne parlano su altre fonti

Perché Elon Musk distribuisce assegni da un milione di dollari: la strategia e il comizio con il "formaggio" in testa - Elon Musk torna a far parlare di sé per una serie di assegni da un milione di dollari distribuiti a due persone che avevano firmato una petizione online contro i ... (msn.com)