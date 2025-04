I dazi abbattono le borse europee Milano azzera i guadagni del 2025 e chiude a -654%

Milano (ITALPRESS) – Comincia l'escalation della guerra commerciale scatenata da Donald Trump. La Cina risponde alle restrizioni Usa annunciando il ricorso al Wto e dazi al 34% sulle importazioni dagli Stati Uniti. I riflessi sono devastanti. Amplificati dalle dichiarazioni di Jerome Powell. Il capo della Fed ha deluso le aspettative della Casa Bianca annunciando che i dazi faranno salire l'inflazione e dunque è presto per tagliare i tassi. Una comunicazione che ha mandato su tutte le furie Trump che invece su aveva scritto un perentorio messaggio intimando al banchiere di smettere di fare politica e "tagliare i tassi".Il braccio di ferro ha provocato il tracollo dei mercati. Che tuttavia Trump tende a minimizzare "è un momento straordinario per diventare ricchi, più ricchi che mai!!!".

