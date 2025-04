Thesocialpost.it - Brignone, dopo l’infortunio il messaggio dall’ospedale: “Stavolta l’ho fatta grossa”

Leggi su Thesocialpost.it

La regina delle nevi è caduta, ma lo spirito resta alto. Federica, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, si èmale — e non poco — durante i Campionati italiani di gigante. Il verdetto degli esami è impietoso: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, più la rottura del legamento crociato anteriore. In altre parole: stagione chiusa, e con tanto di passaggio in sala operatoria.Ma chi conosce Fede sa bene che il dolore non basta a spegnerla. Anzi. Dal letto della clinica La Madonnina, con il viso un po’ stanco ma il sorriso sempre lì, ha postato una foto e unche è tutto un programma: “Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta(in negativo)”., un sorriso che rassicuraUn modo per sdrammatizzare, come solo lei sa fare.