Arezzo arriva il mangime anticoncezionale per fermare l’invasione dei piccioni

Una soluzione fuori dagli schemi, ma necessaria. Il Comune di Foiano della Chiana, in provincia di, ha deciso di somministrareaiper arginare una proliferazione ormai fuori controllo, soprattutto nel centro storico. Si tratta, come sottolinea l’amministrazione, di un progetto sperimentale pensato per tutelare la salute pubblica, preservare i beni architettonici e garantire anche il benessere degli animali.Colombi fuori controllo: 24 volte oltre il limite raccomandato“Dal mese di ottobre 2024 abbiamo avviato un monitoraggio approfondito del centro storico”, spiega l’assessora all’Ambiente Sara Chinoli. I risultati sono preoccupanti: circa 670concentrati in appena 0,07 km², una densità che supera di 24 volte il limite massimo raccomandato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che fissa il tetto sostenibile a 300-400 esemplari per chilometro quadrato.