Trump e i dazi agli alleati | non è guerra commerciale è sabotaggio atlantico

Trump ha alzato nuovi dazi contro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di industrie da difendere. Ma dietro la solita retorica muscolare si nasconde qualcosa di più profondo: un attacco diretto allo spirito dell’Alleanza Atlantica, quello che tiene insieme l’Occidente da oltre settant’anni.Nessuno si illuda: non è solo economia. Quando un presidente degli Stati Uniti colpisce le esportazioni di Paesi che sono membri della NATO, non sta solo giocando una partita commerciale, sta minando le fondamenta politiche dell’Alleanza stessa. L’articolo 2 del Trattato NATO parla chiaro: i membri si impegnano a cooperare, a ridurre i conflitti economici, a sostenere la stabilità internazionale. Trump sta facendo l’esatto contrario. Thesocialpost.it - Trump e i dazi agli alleati: non è guerra commerciale, è sabotaggio atlantico Leggi su Thesocialpost.it Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donaldha alzato nuovicontro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di industrie da difendere. Ma dietro la solita retorica muscolare si nasconde qualcosa di più profondo: un attacco diretto allo spirito dell’Alleanza Atlantica, quello che tiene insieme l’Occidente da oltre settant’anni.Nessuno si illuda: non è solo economia. Quando un presidente degli Stati Uniti colpisce le esportazioni di Paesi che sono membri della NATO, non sta solo giocando una partita, sta minando le fondamenta politiche dell’Alleanza stessa. L’articolo 2 del Trattato NATO parla chiaro: i membri si impegnano a cooperare, a ridurre i conflitti economici, a sostenere la stabilità internazionale.sta facendo l’esatto contrario.

Trump e i dazi agli alleati: non è guerra commerciale, è sabotaggio atlantico - Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha alzato nuovi dazi contro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di ... (thesocialpost.it)

I dazi di Donald Trump all'Italia? Ecco perché non serve (anzi è dannoso) boicottare i prodotti americani - Il presidente americano ha annunciato dazi del 20% verso l'Europa, per riportare investimenti e posti di lavoro negli Usa, ma non è detto che sarà così. E in Italia che facciamo? Lasciamo perdere il b ... (vanityfair.it)

Trump alla Fed: «Taglia i tassi!». Ue: resisteremo a shock, Pechino annuncia dazi al 34% agli Usa - S&P, impatto significativo nel breve dei dazi sull’inflazione Usa. Workshop Ambrosetti: a rischio fino a 104 miliardi in Ue per i dazi Usa ... (ilsole24ore.com)