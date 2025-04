Mara Venier come sta il marito Nicola Carraro | È successa una cosa stranissima

Nicola Carraro ha voluto condividere con i suoi follower un momento molto atteso: il ritorno alla camminata autonoma dopo mesi trascorsi su una sedia a rotelle. "Noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere", ha dichiarato, visibilmente commosso, mentre mostrava i primi passi compiuti senza alcun aiuto.Carraro, produttore cinematografico e marito di Mara Venier, ha raccontato di aver trascorso cinque mesi senza riuscire ad alzarsi, a causa di dolori lancinanti. "Ogni volta che cercavo di mettermi in piedi, il dolore era insopportabile", ha spiegato nel video.A cambiare tutto è stato l'incontro con Altin Stafa, professore dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, che in pochi minuti è riuscito a "inquadrarmi il problema e risolverlo", ha sottolineato Carraro.

