Napoli Basket, il declino sembra inarrestabile: esonerato Milicic

, il18 febbraio 2024 ilalza al cielo la Coppa Italia battendo l’Olimpia Milano.va il principio di un futuro glorioso invece è risultata la tomba dei sogni di gloria. Da allora tre vittorie in 18 partite per coachche ieri sera, a termine dell’ottava sconfitta consecutiva in casa contro Treviso, è stato sollevato dall’incarico. A comunicarlo, l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda nella conferenza post-gara ieri sera. Il coach polacco paga caro l’inizio tremendo di stagione che ha spalancato l’incubo retrocessione ai partenopei, dopo una stagione da autentica rivelazione del massimo torneo italiano.Stagione passata che annoverava nel proprio roster giocatori di tutt’altro spessore rispetto a quest’anno in cui la rosa, tra tagli e nuovi innesti, ha davvero mostrato una qualità davvero scarna per la massima serie.