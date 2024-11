Dilei.it - “Myrta Merlino fuori da Pomeriggio Cinque”: chi è la sostituta

Luglio 2023: Mediaset dà la notizia dell’estromissione di Barbara D’Urso dalla conduzione di. Al suo posto arriva, direttamente da La7, che però era destinata al palinsesto di Rete4. La giornalista raccoglie la sfida e ci prova, inaugurando la nuova stagione del programma a settembre 2023 e facendo la giusta fatica per conquistare il pubblico che era però abituato ad altro. Gli ascolti sembrano premiare le sue scelte ma ora, a distanza di un anno, pare che Mediaset stia valutando la possibilità di un avvicendamento in conduzione ma per la prossima stagione del programma d’approfondimento.Chi sostituisceSecondo Oggi, Mediaset starebbe meditando di cambiare la conduzione diin favore di un altro nome noto all’azienda, con la chiara intenzione di risalire la china degli ascolti ma anche di proporre un ulteriore rivoluzione nei contenuti che in parte erano tornati simili a quelli degli anni d’oro di Barbara D’Urso.