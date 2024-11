Sport.quotidiano.net - Moto gp, Aprilia si gode Martin: “Pronti ad accogliere il campione del mondo”

Barcellona, 18 novembre 2024 – Si è chiuso il campionato del2024, ma è già tempo di pensare al 2025 con i test di martedì a Barcellona, con tutte le novità per il prossimo anno. Marc Marquez salirà su una Ducati ufficiale, Jorge, il neoiridato, prenderà possesso dell’, che lo ha scelto al posto di Maverick Vinales. Noale riparte con una coppia di piloti nuova e tutta di grande talento con anche Marco Bezzecchi che approda in sostituzione di Aleix Espargaro, pronto ad avviare la nuova carriera di tester Honda dopo aver lasciato ieri a Barcellona le corse. Inutile nascondersi, la squadra italiana dovrà farsi trovare pronta per fornire ai due piloti il mezzo necessario a lottare per il titolo, nella fattispecie difenderlo per Jorgeche dovrà rintuzzare gli assalti di Pecco Bagnaia, che vorrà riprendersi il numero uno, e di un ritrovato Marc Marquez, pronto ad agguantare il nono titolo in carriera ed eguagliare Valentino Rossi.