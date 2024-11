Gaeta.it - Milano punta sulla sicurezza stradale: le parole del sindaco dopo l’indagine sulla qualità della vita 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente indagine di ItaliaOggi e Ital Communications ha posizionatoal primo posto nella classificadel. Un risultato che ha portato ilGiuseppe Sala a riflettere in modo critico sull’aumento dei reati di strada, evidenziando la necessità di un intervento più incisivo nel settore. Questo articolo esplorerà le dichiarazioni dele il contesto in cui si inseriscono.Aumento dei reati e preoccupazioni per laIldi, Giuseppe Sala, ha espresso chiaramente la sua preoccupazione per l’aumento dei reati di strada nella città. Laè diventata una questione di primaria importanza, soprattutto in un periodo in cuiè in cima alla lista delle città con la migliore