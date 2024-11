Secoloditalia.it - Meloni al G20 di Rio: “L’Italia aderisce convintamente all’alleanza contro la povertà”

La sicurezza alimentare è stata una delle sfide prioritarie per la Presidenza italiana del G7: è il messaggio inviato, a quanto si apprende, dalla presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione della Prima Sessione “Fight against Hunger and Poverty” del Vertice G20 a Rio. Al Vertice di Borgo Egnazia, ha ricordato, “abbiamo promosso l’Apulia Food Systems Iniziative, per rafforzare la produzione agricola in Africa e rendere più sostenibili e resistenti i sistemi alimentari di quelle Nazioni. È un’iniziativa concreta che mettiamo a disposizione del G20 e che intende operare anche in sinergia con l’Alleanza globalela fame e la, lanciata questa mattina dal Presidente Lula e alla quale”.“Sono convinta che la cooperazione tra G7 e G20, anche e soprattutto su questi temi, possa essere decisiva – la tesi della premier – per trovare soluzioni concrete ed efficaci alla complessità delle sfide del nostro tempo.