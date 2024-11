Thesocialpost.it - Mamma e figlio di 13 anni intossicati in casa da monossido: rischiano la vita

Tragedia sfiorata ieri sera (17 novembre) in viale delle Medaglie d’Oro, nel quartiere Balduina a Roma, dove una donna e ildi 13sono stati soccorsi in gravi condizioni a causa di un’intossicazione dadi carbonio. Entrambi sono stati trovati privi di sensi nella loro abitazione e ora lottano tra lae la morte. L’allarme è stato dato dai parenti, che, non riuscendo a contattare i due, sono entrati inpassando da un balcone e hanno fatto la drammatica scoperta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno evacuato l’intero stabile di cinque piani per motivi di sicurezza.Ipotesi sul malfunzionamento della caldaiaLe prime indagini suggeriscono che il malore possa essere stato provocato da una fuga didi carbonio, probabilmente dovuta a un malfunzionamento della caldaia dell’impianto centralizzato del palazzo.