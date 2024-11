Ilrestodelcarlino.it - Leka spegne Ahmad e la Vuelle si riaccende

Carpegna Prosciutto 78 Sella Cento 60 CARPEGNA PROSCIUTTO : Cornis, Maretto, Parrillo 2, Imbrò 6, De Laurentiis 14, King 20, Bucarelli 13, Lombardi 13, Zanotti 7,3. All.. SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Tanfoglio 17, Henderson 9, Alessandrini 2, Berdini ne, Moretti, Sperduto 3, Davis 18, Benvenuti 9, Nobile 2. All. Di Paolantonio. Arbitri: Caforio, Grappasonno e Gai. Note – Parziali: 17-12, 37-29, 56-40. Tiri liberi: Pesaro 10/13, Cento 6/7. Tiri da 3 punti: Pesaro 12/31, Cento 8/28. Rimbalzi: Pesaro 36, Cento 37. Fallo tecnico a Di Paolantonio. Spettatori: 4.031. Più che un brodino, lasi prende un minestrone. Dentro questa netta vittoria, mai in discussione, ci sono tanti ingredienti di cui bisognerà tener conto.la vince ‘panchinando’per quasi tutta la partita (10’ in tutto) e ricevendo come risposta quattro uomini in doppia cifra e la voglia di sbattersi in difesa contro un’avversaria apparsa limitata, ma che arrivava da tre vittorie nelle ultime quattro partite, quindi da non sottovalutare.