Quotidiano.net - Le peggiori password del 2024: ecco quelle da evitare assolutamente

Nell'era digitale in cui viviamo, la sicurezza online è fondamentale. Eppure, nonostante i continui avvertimenti degli esperti, molti utenti continuano a utilizzarefacilmente violabili, mettendo a rischio i propri dati personali e professionali. Un recente studio condotto da NordPass ha rivelato lepiù comuni e vulnerabili del, confermando che c'è ancora molta strada da fare in termini di consapevolezza sulla cybersicurezza. La top 10 dellepiù debolila classifica delle 10più utilizzate e, al contempo, più rischiose a livello globale nel: 123456 123456789 12345678qwerty123 qwerty1 111111 12345 secret 1123123 Questepossono essere decifrate in meno di un secondo da un hacker esperto, rendendo gli account che le utilizzano estremamente vulnerabili.