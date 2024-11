Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Rao dimostra la sua stoffa, Nador chiude ogni varco

GALEOTTI 6. Salvato dal palo sul sinistro iniziale di Demirovic, non è impegnato se non per evitare un corner. BRUSCAGIN 6. Ormai il suo ruolo è quello di difensore centrale, che assolve con pulizia e senza smagliature di peso.7. Tra i migliori, per convinzione nell’accorciare e anticipare Svidercoschi spalle alla porta: se lo si lasciava girare, in velocità diventava pericoloso. Un paio di uscite sontuose, e solo una esitazione iniziale su Demirovic rimediata dal palo. BASSOLI 6,5. Lui c’è sempre e mette pezze ovunque. Evita a Radrezza e alla Spal un dispiacerendo su un pericoloso errore del regista. CALAPAI 6. Gioca in continua proiezione sulla fascia destra dove la Spal mette all’angolo il Legnago con un 3 contro 2 vincente sul primo gol. Sul 2-0 si quieta. Se solo avesse piede pari all’energia.