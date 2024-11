Gaeta.it - Le caratteristiche dell’evento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il vino protagonista a Napoli: torna Anteprima VitignoItalia con oltre 500 etichette in degustazioneLa città di Napoli si prepara ad accogliere, lunedì 25 novembre, Anteprima VitignoItalia, un evento significativo per il mondo vitivinicolo italiano. Questa anteprima anticipa la diciannovesima edizioneprincipale, in programma dall’11 al 13 maggio 2025. L’Hotel Excelsior sarà il palcoscenico che ospiterà oltre 500 etichette e più di 100 cantine provenienti da tutte le regioni italiane, offrendo un’importante vetrina a produttori e appassionati per un’intera giornata di degustazioni e incontri.Anteprima VitignoItalia si distingue per la sua ampia varietà di vini, con particolare attenzione al mondo dei rosati. Saranno presenti anche 10 etichette classificate tra le prime nella selezione delle 100 migliori rosé italiane.