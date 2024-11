Quotidiano.net - La strategia di Mosca, il generale Camporini: “Fino a gennaio Putin proverà a guadagnare terreno”

Roma, 18 novembre 2024 - “Persi è aperta una finestra di almeno un paio di mesi, il tempo che manca all’insediamento di Trump alla Casa Bianca. La Russia sta provando a curvare questo spazio di incertezza geopolitica a proprio vantaggio, guadagnando”. Per ilVincenzo, ex capo di Stato maggiore della Difesa, il conflitto russo-ucraino “è destinato a proseguire nel 2025 ma bisogna capire come”. Esistono ormai due scenari distinti,? “Uno è quello dei combattimenti quotidiani nelle trincee del Donbass e nei cieli di tutta l’Ucraina, l’altro impegna stati maggiori e cancellerie nel valutare la tenuta dell’Ucraina sia riguardo alla maggior determinazione di, sia rispetto all’ipotesi di un disimpegno americano”. Nel frattempo? “Le ultime forniture deliberate dall’amministrazione Biden e la possibilità di impiegarle contro obiettivi situati in Russia possono mettere in difficoltà la catena logistica die modificare la situazione sul”.