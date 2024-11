Spazionapoli.it - Juve-Kvaratskhelia, la rivelazione fa tremare il mondo Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Clamorosa notizia che fail: lantus può acquistare, Giuntoli prova lo smacco a De LaurentiisÈ rebus attorno al futuro di Khvicha, poiché ilnon ha ancora rinnovato il suo contratto. Le parti sono a lavoro per adeguare lo stipendio e allungare la permanenza in azzurro, ma l’intesa non è ancora stata raggiunta.L’attaccante georgiano, in ogni caso, è concentrato al 100% nel fare bene per la maglia azzurra. Poi, in caso di fumata nera sulla trattativa per il rinnovo del contratto,diventerà protagonista della prossima finestra di mercato estiva. Sulle sue tracce ci sono Barcellona e PSG, ma attenzione anche all’Italia.Infatti, dalla Serie A spunta l’interesse dellantus: Cristiano Giuntoli starebbe sondando la pista per portare a Torino