Jannik Sinner vince le Atp Finals di Torino | un ‘Maestro’ dei piccoli passi

“Il profano non può percepire quello che succede dentro il giocatore: aggiustamenti minuscoli, incessanti, e un senso degli effetti di ogni singolo cambiamento che si acuisce al progressivo allontanarsi dalla normale consapevolezza”. Leggendo questo assunto di David Foster Wallace mi si materializza davanti, sempre più, l’immagine di. Il compianto scrittore, americano come Taylor Fritz, l’ultimo avversario disarmato dalla solidità di, esprimeva questo concetto in un saggio dal titolo Il tennis come esperienza religiosa.Qualcosa di religioso c’è anche nel modo in cui seguiamo, tifiamo, commentiamo la parabola del tennista italiano più forte di sempre. Lo è già a 23 anni e ad ogni partita chiama a raccolta il popolo del tennis. Storicamente al vincitore delle Atpsi riserva il titolo di “Maestro”; restando in tema sacro potremmo parlare di profeta, ma senza sfociare nel sacrilego io preferisco definirlo idolo.