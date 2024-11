Ilgiorno.it - Giallo della Valsassina: disposta l’autopsia sulla 73enne trovata morta in casa. Chi è il figlio

Cassina(Lecco), 18 novembre 2024 – È statal'autopsia sul corpo di Margherita Colombo, ladi Cassinache lunedì mattina è statainsua. Con lei, in fin di vita, c'era ilCorrado Paroli, operaio di 48 anni ora ricoverato in ospedale a Lecco in gravi condizioni. Il passato Paroli era il genero di Stefano Galli, il consigliere regionale leghista scomparso nel 2021 a 63 anni, dopo essere stato travolto con lui dallo scandalo"rimborsopoli” lombarda, concluso con la condanna definitiva di entrambi: il politico a 4 anni e 8 mesi e il genero a 2 anni e 6 mesi. Tra le spese pazze contestate al consigliere regionale c'era infatti il ricevimento di nozzefiglia con lui, un pranzo per 103 invitati per un conto da 6mila euro pagati con i soldi dei contribuenti lombardi.