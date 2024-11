Ilrestodelcarlino.it - Esposti per la strada horror. Barcaglione da vergogna. Rischi di cause a raffica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La vicenda delladelscalda inevitabilmente gli animi e indigna. Sono già diversi glipresentati ai carabinieri di Falconara e di Ancona per le condizioni disastrose del mantole di una delle arterie paradossalmente più utilizzate per andare da Ancona a Falconara e viceversa. Non è un mistero che ilsia l’unica soluzione per chi specialmente nelle ore di punta (primo mattino e tardo pomeriggio soprattutto), vuole evitare il traffico della Flaminia. A Torrette, poi il tappo è praticamente una costante. Complici anche i lavori per la realizzazione della terza corsia della variante. Ed è proprio ladelche, in questo senso,a di pagare il prezzo più alto. Sono decine ogni giorno i camion che trasporti quintali di materiale ferrosso e laterizi da e per il cantiere.