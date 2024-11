Secoloditalia.it - Ecr ad Atreju: aperte le iscrizioni per partecipare con la delegazione internazionale dei Conservatori

Leggi su Secoloditalia.it

Passa da Roma il futuro delsmo europeo. Il prossimo evento organizzato da Ecr party è, infatti, l’appuntamento con, la festa di FdI che quest’anno si svolge dall’8 al 15 dicembre al Circo Massimo. Unadi Ecr vi prenderà parte da venerdì 13, quando sarà protagonista di un proprio panel, fino alla conclusione dei lavori, domenica 15.Ecr party ad: focus sulle prossime sfide delsmo europeoLa partecipazione di Ecr alla festa della destra italiana, come già avvenuto per le passate edizioni di, si inserisce nell’ambito degli appuntamenti periodici organizzati da Ecr in giro per l’Europa per fare rete e confrontarsi su come le diverse esperienze conservatrici possano sempre più farsi progetto comune a livello europeo e